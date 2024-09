Der Abstiegskampf in der Landesliga wird brutal

Höchste Alarmstufe bei vielen Vereinen in der Staffel 4 der württembergischen Fußball-Landesliga: Wohl noch nie zuvor war die Abstiegsgefahr so groß. Gefährdet sind mit dem FC Blaubeuren, der SSG Ulm, Türkgücü Ulm, Türkspor Neu-Ulm und dem TSV Buch auch fünf der sechs Vereine aus dem Bezirk Donau/Iller.

Sie alle können in der Qualistaffel Nord in der Abstiegsrunde landen, vor allem die Bucher werden das bei zwei noch ausstehenden Spielen und vier Punkten Rückstand auf die Top-Vier kaum noch verhindern können. Unten einsortiert wird in der Nordstaffel mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Tabellenfünfte. Im Süden haben Heimenkirch und Weiler jeweils schon vier Punkte mehr auf dem Konto, eine dieser Mannschaften wird also wohl als besserer Fünfter von Ende Oktober an um die Meisterschaft spielen. Damit kann als einziges Team aus dem Bezirk auch Srbija Ulm schon planen. Die Serben haben also keinen Druck mehr, alle anderen umso mehr, denn in der Abstiegsrunde wird es brutal. Mindestens sechs von zwölf Mannschaften verabschieden sich am Ende der Saison in die Bezirksligen. Es könnten auch sieben oder sogar acht werden.

TSV Buch spielt am Samstag schon um 12.30 Uhr gegen Ehingen

Für Harry Haug kommt diese prekäre Lage auch durch den veränderten Modus mit den zwei Qualistaffeln zustande, aus denen nach nur neun Spielen eine Auf- und eine Abstiegsrunde gebildet werden. „Wir haben acht Punkte aus sieben Spielen geholt. In einer anderen Saison wäre das kein Grund zur Besorgnis“, sagt der Trainer des TSV Buch. Seine Mannschaft spielt am Samstag auf Wunsch des Gegners bereits um 12.30 Uhr gegen das abgeschlagene Schlusslicht TSG Ehingen. Das üblichen allwöchentlichen Bezirksderbys steigen am Samstag um 15.30 Uhr zwischen der SSG Ulm und Srbija Ulm sowie am Sonntag um 15 Uhr zwischen dem FC Blaubeuren und Türkspor Neu-Ulm.

Der nächste Spieltag am darauf folgenden Mittwoch und Donnerstag ist dann schon der letzte in der Qualistaffel. Es folgt eine Pause, ehe es am Wochenende 19./20. Oktober mit den Partien in der Auf- und Abstiegsrunde weiter geht. Alle Mannschaften fangen dann wieder bei Null an.