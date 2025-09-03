Illertissen/Tiefenbach „Der Bergdoktor“ war erst der Anfang: Er flüchtete als Kind aus Syrien und will Schauspieler werden

Als Kind flüchtete Rudi Maria Wanner aus Syrien. Die Familie Wanner aus Tiefenbach adoptierte ihn. Über seine Flucht, seine Schauspielträume und Alltagsrassismus.