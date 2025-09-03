„Der Bergdoktor“ war erst der Anfang: Er flüchtete als Kind aus Syrien und will Schauspieler werden

Er ist einer von über einer Million Menschen, die 2015 nach Europa flüchteten. Mit acht Jahren schickten ihn seine Eltern auf den gefährlichen Weg nach Deutschland. Heute ist er achtzehn und lebt als Teil der Familie Wanner, als Rudi Maria Wanner, ein anderes Leben in Tiefenbach. Rudi ist sein Geburtsname. Den Mittel- und Nachnamen bekam er von seiner deutschen Familie. Rudi geht in die zwölfte Klasse und möchte einmal Schauspieler werden. Rollen hatte er bereits in zwei deutschen Kultserien. Auch seine leiblichen Eltern leben inzwischen in Deutschland, doch mit ihnen will er keinen Kontakt.
Illertissen/Tiefenbach
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden