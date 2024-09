Der FV Illertissen darf es nicht locker angehen

Tabellendritter gegen den sieglosen Tabellenletzten der Fußball-Regionalliga Bayern: Das ist die Konstellation beim Duell zwischen dem FV Illertissen und Türk Gücü München am Freitagabend (19 Uhr) im Vöhlinstadion. Ein sicherer Dreier also für den FVI? Ganz so einfach dürfte das nicht werden. Die Münchener haben zwar erst zwei Zähler auf ihrem Konto, sie wurden jedoch öfters unter Wert geschlagen.

FV Illertissen spielt gegen Türkgücü München

Zudem gab es vor der Saison einen gewaltigen Umbau im Kader von Türkgücü. 14 Spieler verließen den Verein und 22 kamen neu dazu, Trainer blieb Alper Kayabunar. Der Umbau scheint noch nicht ganz abgeschlossen zu sein, doch die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass Türk Gücü immer auf Augenhöhe mit dem Gegner war. So knöpfte man im Auftaktspiel dem Meister Kickers Würzburg ein 2:2 ab und verlor die folgenden Spiele nur mit einem Tor Unterschied. Ob die witterungsbedingte Absage der Partie gegen die Spvgg Greuther Fürth am vergangenen Wochenende ein Vorteil für die Münchener ist, bleibt abzuwarten. Sie hatten dadurch zwar eine Woche Pause, sie sind aber möglicherweise aus dem Rhythmus gekommen. Das hat für FVI-Trainer Holger Bachthaler nur untergeordnete Bedeutung. Denn er weiß: „Spiele gegen Türkgücü München waren in der Vergangenheit immer sehr umkämpft und ausgeglichen. Dasselbe erwarte ich auch für diese Partie.“ Er wird also den Gegner auf keinen Fall unterschätzen – zumal die Illertisser nur eines von bisher sechs Spielen gegen diesen Gegner gewonnen haben.

Einige Spieler fallen beim FV Illertissen aus

Beim FVI werden einige Spieler ausfallen. Marin Pudic, Franz Helmer und David Udogu sind verletzt. Neuzugang Marco Mannhardt arbeitet daran, seinen Trainingsrückstand aufzuholen. Auf sein Debüt wird er aber noch warten müssen.