In 30 Jahren zum Demenz-Spezialisten mit Herz

Vor 30 Jahren wurde das Seniorenpflegeheim St. Maria eröffnet. Seither hat sich die Einrichtung in der Region Illertissen, Vöhringen und Senden kontinuierlich weiterentwickelt und besonderes Fachwissen im Bereich Demenz aufgebaut. Der Pflegeansatz stellt den Menschen mit seiner Geschichte, seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten in den Mittelpunkt – ganz im Sinne von Theresia Hecht, der Namensgeberin der Theresia-Hecht-Stiftung, zu der St. Maria gehört.

Einrichtung eines eigenen Demenzbereichs ein wichtiger Schritt.

Einen wichtigen Schritt ging St. Maria 2006 mit der Einrichtung eines eigenen Demenzbereichs. 2012 führte das Haus als erstes Pflegeheim Deutschlands die französische Pflegephilosophie Humanitude® ein, die auf Beziehung und Wertschätzung basiert und weit über funktionale Abläufe hinausgeht. Ergänzt wird das Konzept durch bewährte Methoden wie MAKS®, den Werdenfelser Weg und die Pflegeoase, die sozialer Isolation vorbeugen. „Uns ist wichtig, dass unser Umgang mit Demenz durchgängig gelebt wird. Deshalb schulen wir alle Mitarbeitenden – vom Pflegepersonal bis zur Haustechnik“, betont Einrichtungsleiter Francesco Zell. Auch in der Ausbildung geht St. Maria neue Wege: Als eine der wenigen anerkannten Einrichtungen bietet sie Einsatzmöglichkeiten für externe Auszubildende im gerontopsychiatrischen Bereich an.

St. Maria erhielt Qualitätssiegel der AOK Baden-Württemberg.

Gesundheitsförderung für BewohnerInnen und Mitarbeitende spielt ebenfalls eine große Rolle. Im März wurde St. Maria mit dem Qualitätssiegel „Gesundes Wohnen und Arbeiten“ der AOK Baden-Württemberg ausgezeichnet – ein Zeichen für das besondere Engagement in diesem Bereich. Heute, nach drei Jahrzehnten, gilt St. Maria als führende Einrichtung in der Demenzbetreuung der Region – geprägt von Fachkompetenz, Erfahrung und einer warmherzigen, persönlichen Haltung. Das Jubiläum wurde in der Zollbergstraße 1 in feierlichem, zugleich familiärem Rahmen gemeinsam mit BewohnerInnen, Angehörigen, Mitarbeitenden und Partnern gefeiert.

