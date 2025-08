Gannertshofen: Ehrungen, Neuwahlen und ein Wechsel an der Kanone

Icon vergrößern Das Bild zeigt: Walter Zeh; Armin Machowetz; Peter Maier (geehrte Mitglieder von links). Roland Zeh fehlt auf dem Foto. Foto: Markus von Schmid Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Bild zeigt: Walter Zeh; Armin Machowetz; Peter Maier (geehrte Mitglieder von links). Roland Zeh fehlt auf dem Foto. Foto: Markus von Schmid

Bei seiner diesjährigen Hauptversammlung konnte der Veteranen- und Soldatenverein Gannertshofen einige Neuerungen berichten: Ehrungen, Neuwahlen und ein neuer Kanonier wurden in Anwesenheit der Vorsitzenden des Kreisverbands Illertissen Wolfgang Birk und Andreas Miller präsentiert. Auch der Bucher Bürgermeister Markus Wöhrle nahm am Treffen teil. Der erste Vorstand Armin Machowetz würdigte den Einsatz aller Vereinsmitglieder und ehrte die langjährigen Unterstützer: Peter Maier, Roland Zeh und Walter Zeh konnte er mit Urkunde und Anstecknadel für ihre 40-jährige Mitgliedschaft auszeichnen. Darüber hinaus dankte er allen Vorstandskameraden, den Mitgliedern sowie allen Ehrenmitgliedern, Gönnern und Spendern des Vereins: „Unser herzlicher Dank gilt nicht nur allen 85 Mitgliedern, sondern auch allen anderen Helfern – für ihre Mitarbeit am Volkstrauertag und bei allen anderen Aktivitäten.“