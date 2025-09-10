Der Wichtelpfad: Abenteuer für kleine Entdecker

Icon vergrößern Auch die Erwachsenen haben ihren Spaß auf dem Wichtelpfad, etwa beim Balancieren.. Foto: Stefanie Hammer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch die Erwachsenen haben ihren Spaß auf dem Wichtelpfad, etwa beim Balancieren.. Foto: Stefanie Hammer

Als großer Spaß für die Kleinen hat sich seit dem Frühsommer der Wichtelweg beim Langenauer Ortsteil Göttingen erwiesen. Nicht selten ist der Parkplatz am Ausgangspunkt voll belegt. Eltern haben den leichten Rundkurs als perfektes Ziel für einen Kurzausflug mit den Kindern entdeckt. Was ist geboten? Wir haben den Pfad mal ausprobiert.

Der Wichtelpfad ist auch für Oma und Opa geeignet

Ganze zwölf Mitmachstationen und drei Infotafeln warten hier auf die Besucherinnen und Besucher. Der Ende Mai eröffnete Weg kommt fast ohne Höhenmeter auf Teer oder Schotter und gänzlich ohne Stufen oder Tritte aus. Freie Bahn also für Kinderwagen, Laufrad, Roller und alle anderen kleinen Helfer für die Kinder. Und auch Oma und Opa können den Spaziergang gut meistern. Die knallbunten etwa einen Meter hohen Wichtelfiguren, die an jeder Station warten, sind kaum zu übersehen – und somit die perfekte Motivation zum Weiterlaufen. Der ein oder andere legt da gar einen Sprint ein, um als Erster da zu sein.

Icon vergrößern Auch kleine Wichtelsteine findet man über den Weg verstreut. Foto: Stefanie Hammer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch kleine Wichtelsteine findet man über den Weg verstreut. Foto: Stefanie Hammer

Startpunkt und Beginn der kleinen Abenteuerreise ist der Parkplatz am Friedhof in Göttingen. Bei Google Maps findet man ganz schnell hin, indem man „Wichtelweg Langenau“ oder „Wichtelweg – Göttinger Abenteuerpfad“ eingibt. Gleich zu Beginn wartet eine Tafel mit allen Informationen und einer Karte mit dem Verlauf des Weges, der größtenteils außerhalb des Ortes verläuft und gegen Ende nach Göttingen hineinführt. Auf der Karte lässt sich zudem leicht erkennen, dass selbst die Wegführung von oben wie ein Wichtelkopf aussieht. Die Ausschilderung lässt keine Wünsche offen, also keine Gefahr, sich zu verlaufen.

Und welche Mitmachstationen warten nun auf alle großen und kleinen Abenteurer? Der Höhepunkt für viele ist sicherlich das Floß, mit dem man durch kräftiges Ziehen von einem Ufer des Sulzbachs zum anderen gelangen kann. Beim Barfußpfad heißt es: Schuhe ausziehen und einfach mal die verschiedenen Untergründe spüren. Die Trittsteine über’s Bächle machen richtig Spaß und falls man einen wärmeren Tag erwischt, kann man sich etwas abkühlen. Das Panoramafenster bietet eine tolle Fotogelegenheit und die Balancierbalken sind eine schöne Herausforderung für den Gleichgewichtssinn. Eine kleine Abenteuertreppe gilt es zu bewältigen, und an einer großen Baumwurzel wartet ein Tunnel zum Durchkriechen. Das Kastanien-Zielwerfen ist gar nicht so einfach, wie man zunächst vermutet, denn die kleinen Geschosse hüpfen immer wieder aus den bereitgestellten ausgehöhlten Baumstämmen - perfekt für einen kleinen Familienwettbewerb. Wer kann die meisten Kastanien „versenken“? Eine kleine Wassertreppe am Wegesrand ist zudem Anziehungspunkt für die Kinder. Gegen Ende des Weges, wieder am Orteingang angelangt, wartet zudem ein Spielplatz zum Toben und zu Spielen.

Der Wichtelpfad hat auch eine Brotzeitinsel

Und auch die Pausen kommen nicht zu kurz: Eine Panoramaschaukel lädt zum Ausruhen ein, sowie eine Relaxliege an der eindrucksvollen Weberlinde. Neben dem Barfußpfad findet man zudem eine „Brotzeitinsel“ für die Stärkung zwischendurch. Die Infotafeln liefern nebenher nicht nur alle Fakten zum Weg, sondern beschäftigen sich auch mit Energiegewinnung – Windrad und die Kühltürme des alten Kernkraftwerks Gundremmingen sind in Sichtweite. Allerdings werden sie gegen Ende Oktober gesprengt.

Ein ganz besonderes Schmankerl, gerade jetzt gegen Herbst hin: Der Weg führt vorbei an öffentlichen Streuobstwiesen. Da dürfen Klein und Groß also nach Herzenslust Früchte pflücken und probieren. Allerdings sollten alle nur das pflücken, was sie selbst essen möchten. Ein pfleglicher Umgang mit den Bäumen sollte ebenso selbstverständlich sein.

Übrigens: Wem der Weg wider Erwarten doch zu weit sein sollte, kann eine Abkürzung wählen. Gleich nach der Station „Panoramafenster“ führt ein Pfad nach einem halben Kilometer schnurstracks wieder zurück an den Parkplatz. Auch die Abkürzung ist ausgeschildert.

Info:

Start- und Endpunkt: Am Parkplatzes des Friedhofes in Göttingen, Albecker Straße, 89129 Langenau

Länge: etwa 5,4 Kilometer, kaum Steigungen

Tipp für sonnige Tage: Der Weg verläuft größtenteils ohne Schatten. Daher auf guten Sonnenschutz achten.

Zeit: Reine Gehzeit 1,5 Stunden. Mit vielen Pausen und ausführlicher Erkundung der Mitmachstationen, sollten insgesamt locker drei bis vier Stunden eingeplant werden.

Weitere Infos: www.langenau.de/tourismus/Wichtelweg-Goettinger-Abenteuerpfad (Hier findet man auch einen Flyer zum Herunterladen, der alle wichtigen Infos enthält.)



