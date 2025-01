Feuerwehr Dettingen rückt 37 Mal aus

Kommandant Leo Steinhauser konnte bei der Jahreshauptversammlung Bürgermeister Alois Ruf sowie die Mitglieder der FW Dettingen begrüßen. Nach der Begrüßung folgte die Totenehrung. Im anschließenden Kurzbericht ging der Kommandant auf den Mitgliederstand ein. Dieser betrug zum Jahresende 72 Mitglieder, die sich wie folgt aufsplitten: zwölf Mitglieder der Jugendfeuerwehr, in der Einsatzabteilung sind 50 Mitglieder und in der Altersabteilung zehn Mitglieder. Des weiteren gehört ein Fachberater Führerschein der Feuerwehr an. Im vergangenen Jahr war die Feuerwehr vor allem bei der Technischen Hilfe an Einsätzen gefordert. Am Ende seines Berichts sprach Steinhauser Dankesworte aus. Schriftführer Christian Geist berichtete kurzweilig über die 37 Einsätze übers Jahr und einige Veranstaltungen und Dienste. Kassenverwalter Oliver Huber informierte über die finanzielle Lage der Feuerwehr. Jugendfeuerwehrwart Thomas Spieler berichtete über die Jugendfeuerwehr. Bürgermeister Ruf dankte in seiner Ansprache den Feuerwehrmitgliedern und ihren Führungskräften für die vielen Einsätze und sonstigen Dienste im vergangenen Jahr. Niko Gebauer, Janne Göhringer, Robin Münsch, Beate Suppan und Pauline Redle wurden per Handschlag in die Einsatzabteilung offiziell übernommen und zum/r Feuerwehranwärter/in befördert. Fabian Besler, Felix Gerkeens, Jenny Kutscherauer, Luca Roth und Anika Suppan wurden zur/m Feuerwehrfrau/mann befördert. Marian Schmitt wurde zum Oberfeuerwehrmann und Alexander Geist zum Brandmeister befördert.

Felix Schreier wurde mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre und Josef Martin Weiß mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 50 Jahre ausgezeichnet. Die besten Probenbesucher wurden mit einem Präsent geehrt.

Für den im vergangenen Jahr geborenen Nachwuchs bekamen die Papas für ihre Kinder einen Strampelanzug mit der Aufschrift „ Wenn ich groß bin, gehe ich zur Feuerwehr.“ Steinhauser schloss die Versammlung mit den Worten, Gott zur Ehr dem nächsten zur Wehr.

