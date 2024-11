Sattelzug verunglückt bei Dettingen

Die Ulmer Polizei berichtet von einem Unfall im Illertal am frühen Mittwochmorgen. Ein 48-jähriger Kraftfahrer fuhr demnach mit seinem Iveco-Sattelzug von Erolzheim in Richtung Dettingen. Auf Höhe der Abfahrt Oberdettingen geriet der Sattelzug auf schneeglatter Fahrbahn ins Schlingern. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeig und kam nach rechts ab. Dort überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte Verkehrszeichen. Dabei riss der Tank der Zugmaschine auf und etwa 200 Liter Diesel flossen auf die Straße und verteilten sich großflächig. Der Fahrer kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus, berichtet die Polizei weiter. Den Schaden am Lkw schätzt sie auf etwa 8000 Euro. Für die Reinigung der Fahrbahn musste eine Firma mit Spezialgerät anrücken. Die Unfallstelle blieb zur Reinigung bis in den frühen Nachmittag gesperrt. (AZ)

Sattelzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Erolzheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis