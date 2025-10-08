Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Deutlich mehr als 1,1 Promille: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Senden

Senden

Deutlich mehr als 1,1 Promille: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Senden

Die Polizei in Senden erhält eine Mitteilung über einen Mann, der offenbar unter Alkoholeinfluss Auto fährt. Eine Polizeistreife kontrolliert den 66-Jährigen.
    • |
    • |
    • |
    Nach einer Atemalkoholkontrolle in Senden durfte sich ein 66 Jahre alter Autofahrer nicht mehr ans Steuer setzen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.
    Nach einer Atemalkoholkontrolle in Senden durfte sich ein 66 Jahre alter Autofahrer nicht mehr ans Steuer setzen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Foto: Soeren Stache/dpa (Symbolbild)

    Eine Mitteilung über einen Autofahrer, der während der Fahrt Alkohol konsumiere, ist am Dienstagmittag bei der Polizeistation Senden eingegangen. Der Wagen war demnach im Blumenweg unterwegs. Dem Polizeibericht zufolge konnte der 66-Jährige kurz darauf von einer Polizeistreife angetroffen werden. Nachdem ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von deutlich mehr als 1,1 Promille ergab, musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden