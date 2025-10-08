Deutlich mehr als 1,1 Promille: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Senden

Eine Mitteilung über einen Autofahrer, der während der Fahrt Alkohol konsumiere, ist am Dienstagmittag bei der Polizeistation Senden eingegangen. Der Wagen war demnach im Blumenweg unterwegs. Dem Polizeibericht zufolge konnte der 66-Jährige kurz darauf von einer Polizeistreife angetroffen werden. Nachdem ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von deutlich mehr als 1,1 Promille ergab, musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)

