Diamantene Hochzeit in Senden: Das Ehepaar Merkle brauchte für die Heirat noch eine Genehmigung

„Jung gefreit hat nie bereut“ - dieses alte Sprichwort scheint sich bis heute zu bewahrheiten. Zumindest trifft es auf Gertrud und Manfred Merkle aus Senden zu, die am Mittwoch ihre schon seit 60 Jahren bestehende Ehe mit der Diamantenen Hochzeit gefeiert haben.

Die Jubilarin muss heute noch schmunzeln, wenn sie zurückdenkt. „Ich hab mir den Manfred eigentlich schon als 16-Jährige ausgesucht. Wir sind uns oft mit dem Fahrrad begegnet und irgendwann habe ich meiner Mutter gesagt: Den heirate ich mal“, erzählt sie. Ihr Mann ergänzt: „Als wir dann beschlossen hatten zu heiraten - die Gertrud war 18 und ich 19 Jahre alt - musste ich beim Vormundschaftsgericht erst mal die Genehmigung einholen.“ Der einst junge Bräutigam erinnert sich auch noch an den Spruch, der ihm vom Gericht mitgegeben wurde: „Aber machat mir koi Schand.“

Manfred Merkle war auf sämtlichen Fußballplätzen in der Region anzutreffen

Selbst eine kirchliche Trauung war nicht einfach, da einer Ehe zwischen einer württembergischen Katholikin aus Oberkirchberg und einem bayerischen Protestanten aus Ay nicht so ohne weiteres Gottes Segen erteilt wurde. Dennoch fand die standesamtliche Trauung am 8. Oktober 1965 statt, tags darauf wurden die Ringe in der Kirche getauscht. „Aber wir haben das alles hinbekommen, auch als unsere erste Tochter Heike schon vier Monate später geboren war. Mit unserer zweiten Tochter Katja war unsere Familie dann komplett“, blickt das Jubelpaar auf die ersten gemeinsamen Jahre zurück.

Der gelernte Industriekaufmann Manfred Merkle hat weit über die Region hinaus einen hohen Bekanntheitsgrad und war auf sämtlichen Fußballplätzen anzutreffen. Seine Ehrenämter reichen von Jugendleiter und Vereinschef beim FV Ay über das Amt des Sportrichters bis hin zum langjährigen Vorsitzenden des Bezirks Donau/lller.

Die gelernte Friseurin hat die vielen Ehrenämter akzeptiert: „Hin und wieder habe ich schon gefragt ob er eigentlich immer derjenige sein muss, der abschließt“, erzählt Getrud Merkle. Sie selbst engagierte sich 30 Jahre lang als Übungsleiterin für Rehasport und Gymnastik, oft zweimal wöchentlich. Seit zehn Jahren macht ihr die Mitarbeit im Haus Konrad Spaß bei den Seniorinnen und Senioren.

Am Mittwoch gratulierte die Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf und überreichte dem Ehepaar einen Blumenstrauß. Richtig gefeiert wird dann am Wochenende mit der ganzen Familie, mit drei Enkelinnen, einem Enkel und drei Urenkelkindern gemeinsam im Sportheim.﻿