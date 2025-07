Einkehren und Einkaufen mit Stempelheft: Die ILE-Genusswochen starten

Zum dritten Mal locken die ILE-Genusswochen 2025 in die ILE-Region. Mit dem kulinarischen Stempelheft „Auf den Geschmack gekommen“ gibt es die Möglichkeit, vom 1. August bis zum 30. November bei teilnehmenden Restaurants, Dorfläden und Spezialitätengeschäften Stempel zu sammeln und damit Preise zu gewinnen. Eine Broschüre gibt eine Übersicht über alle Veranstaltungen, die in dem Projektzeitraum zu den Themen Kulinarik, Landwirtschaft und Gastronomie im Angebot sind.

Auftakt ist am Sonntag, 3. August, 14 Uhr, mit einem öffentlichen Kräutergartenspaziergang im Bildungszentrum Roggenburg. „Auf den Spuren der Klostermedizin“. Treffpunkt ist am Waldpavillon, Parkplatz 3. In der Tradition der Klöster gehört ein Kräutergarten zu jeder Klosteranlage. In Roggenburg lädt ein bunter Kräutergarten ein zu einer Begegnung der besonderen Art mit den unterschiedlichsten Heilpflanzen aus ganz Europa. Inhaltlich gibt er auf der einen Seite einen kulturgeschichtlichen Abriss klösterlicher Heilkunde wieder und stellt bekannte kirchliche Pflanzenheilkundler vom Mittelalter bis in die Neuzeit vor. Auf der anderen Seite finden sich sonnendurchflutete Beete mit Pflanzen für unterschiedliche, medizinische Anwendungsgebiete. Hier wachsen beispielsweise heilende Pflanzen für Hauterkrankungen, Herz-Kreislaufbeschwerden oder Erkältungskrankheiten, die bei leichten Erkrankungen hilfreich zur Seite stehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme kostet für Erwachsene fünf Euro, für Kinder zwei.

Genussvolle Erlebnisse in der ILE-Region: Roggenburg und Umgebung laden zur kulinarischen Entdeckungsreise ein.

Ende August dann nehmen die Genusswochen richtig Fahrt auf. Vom Krimidinner bis zum Kneipenquiz, von der kulinarischen Stadtführung bis zum Kunsthandwerkermarkt – das Angebot der Akteure in den sieben angeschlossenen Kommunen an Iller, Roth und Biber ist vielfältig und abwechslungsreich. Die ILE-Genusswochen von Buch, Illertissen, Kellmünz, Oberroth, Osterberg, Roggenburg und Unterroth wollen für jeden Geschmack etwas bieten.

Parallel lädt ein Stempelheft dazu ein, acht Gasthäuser und vier Geschäfte zu besuchen. Wer in der Alten Roggenschenke, im Café am Schloss in Obenhausen, im Alten Posthalterhaus in Illertissen, im Café Phil-Harmonie in Roggenburg-Biberach, im Casa Melente in Illertissen, im Gasthof Linde in Unterroth oder im Landgasthof Lamm in Buch einkehrt, kann bis zu zwei Stempel sammeln. In den Dorfläden Kellmünz und Jedesheim, im Klosterladen Roggenburg und in Biancas Lädele in Unterroth gibt es einen Stempel ab einem Einkauf von zehn Euro. Für insgesamt acht gesammelte Stempel winkt für die Teilnehmenden die Chance auf verschiedene Preise. Beispielsweise Gutscheine für die Grill- und Kochschule Iller-Factory, Eintrittskarten für das Nautilla, Gutscheine für die Werbegemeinschaft Illertissen, die VHS Neu-Ulm, für Restaurants sowie Eintrittskarten für die Sparkassen-Arena des DAV Illertissen.

Stempelheft und Programmheft sind ab sofort unter anderem in den Verwaltungen der Gemeinden und bei den teilnehmenden Akteuren kostenlos erhältlich. Für digitale Exemplare und weitere Informationen kann man über einen QR-Code scannen oder über ILE-Homepage (www.ile-iller-rothbiber.de/projekte/laufende-projekte/ile-genusswochen) aufrufen. (kam)