Die Jugendkapelle Vöhringen hat jetzt eine Dirigentin



Sie hat keine Angst vor großen Fußspuren, die der ehemalige Dirigent der Vöhringer Jugendkapelle, Fabian Weisenberger, nach elf Jahren hinterlassen hat. Mit 29 Jahren ist Leonie Georgiev aus Wullenstetten bestens für ihre neue Aufgabe gerüstet. Bereits mit vier Jahren entdeckte sie das Klavier, klimperte darauf fröhlich herum, die Mama witterte Talent, es gab Klavierunterricht. In der

Musikschule Senden fing sie wie alle Anfänger mit Blockflöte an, daraus entwickelte Leonie die Liebe zur Querflöte, ein Weihnachtsgeschenk ihrer Eltern. "Wir sind nämlich eine musikalische Familie", sagt sie.

Ihr Debüt vor Publikum in Vöhringen gibt sie am 14. Dezember

Ihr Abitur machte sie am Illertal-Gymnasium, jetzt arbeitet sie als IT-Projektleiterin. Musik nimmt einen großen Teil ihres Lebens ein. Als Flötistin spielte sie im Jugendorchester WITA und bereitete sich beim Allgäu-Schwäbischen Musikbund ASM auf das Dirigieren vor. Denn vor dem Orchester zu stehen, ihren Impressionen von Kompositionen Ausdruck zu geben, war ihr großer Wunsch. Bevor sie allerdings den Dirigentenstab in die Hand nehmen konnte, musst Georgiev die schwierige D3-Prüfung beim ASM ablegen. Nach Kursen unter anderem für Schlagzeug und Probenpädagogik konnte sie sich nach ihrer Prüfung ihren Traum erfüllen. Bei der Harmonia Wullenstetten dirigierte sie schon, sammelte erste Erfahrungen.



Sie liebt vor allem konzertante Musik, die eigens für Blaskapellen komponiert wurde. Als Beispiel nennt die 29-Jährige "The Wolves of Alaska" von Rossano Galante. Das gehört zu ihrem Programm, mit dem sie sich als neue Dirigentin am Sonntag, 14. Dezember, im Wolfgang-Eychmüller-Haus vorstellen wird. Sie freut sich auf ihr Vöhringer Debut.