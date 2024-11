Unbekannter entwendet zwölf Getränkekisten aus einem Schuppen

In Illertissen hat ein Unbekannter gefüllte Getränkekisten aus einem Schuppen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, soll der Täter zwischen Samstag, 16. November, gegen 20 Uhr und Freitag, 22. November, gegen 8.00 Uhr zwölf Getränkekisten entwendet haben. Die Geschädigte hatte die Kisten, die mit unterschiedlichen Getränken befüllt waren, in einem Schuppen auf ihrem Wohnanwesen in der Jahnstraße gelagert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303 96510 zu melden. (AZ)

