Schüler aus Illerrieden spielt vier Instrumente: Das Klavier war ihm nicht genug

Kein Handy, keine Playstation in Sichtweite, in diesem Zimmer steht das Klavier im Fokus. Darauf liegt ein Horn, daneben eine Trompete, am Piano lehnt ein Cello. Es sind Instrumente, die Elias Perkins aus Illerrieden spielt - und das mit Leidenschaft. Denn Musik ist ein Teil seines noch jungen Lebens geworden. Wie so oft war die gute alte Blockflöte der Schlüssel, sich der Musik zu erschließen. In der zweiten Grundschulklasse in Illerrieden entdeckte der Bub das traditionelle Instrument, probierte es aus und flugs hatte er die Tonleiter bereits gepackt und bald schon viel mehr. Die Lehrerin bat Mutter Silvia Perkins zum Gespräch: „Sie sagte zu mir, Elias ist unterfordert.“ Was tun? Die Antwort lieferte Elias selbst.



Der Zweitklässler hatte zuhause ein Keyboard für Kinder. Damit beschäftigte sich der Bub in seiner Freizeit. „Aber er hat nicht darauf herum geklimpert, sondern konnte mit einem Lehrbuch sehr schnell kleine Stücke spielen“, erzählt sein Vater Udo Perkins. Die Eltern erkannten sehr schnell, dass ihr Sohn wohl besonders talentiert ist. Nicht im Sinne ein Wunderkind zu haben, sondern in der Erkenntnis, dass man Elias fördern sollte, wenn Musik ihm so viel Freude bereitet. Das war dann der Start für Klavierunterricht.

