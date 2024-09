53-Jähriger wird bei Unfall mit Vespa schwer verletzt

Ein 53-jähriger Vespa-Fahrer ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen bei Dietenheim schwer verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben gegen kurz nach 8 Uhr auf der Landstraße 1268 unterwegs. An einer Kreuzung bog ein entgegenkommendes Auto nach links in die Industriestraße ab. Der Biker schätzte den Abstand zum Pkw wohl falsch ein und musste deshalb abrupt abbremsen. Durch das starke Bremsen stürzte er und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. Ein Abschlepper barg das Motorrad. Die Straße wurde zeitweise gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden an der Vespa auf 600 Euro. (AZ)