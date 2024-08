Autofahrer überschlägt sich bei Unfall und verletzt sich schwer

Zwei verletzte Personen und zwei stark beschädigte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am frühen Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr auf der Landesstraße 1268 südlich von Dietenheim ereignete. Nach Auskünften der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ulm spielte sich der Unfallhergang wie folgt ab: Die am Unfall beteiligten Autos kamen von der „Wainer Steige“ aus Richtung Hörenhausen und fuhren in Richtung Osten auf den Kreisverkehr am südlichen Ortsende von Dietenheim zu.

Zwei Autos stoßen kurz vor Dietenheim zusammen

Etwa 300 Meter vor Dietenheim auf Höhe des Riedgrabens wollte eine 47-jährige Autofahrerin verbotswidrig nach links in eine Feldwegeinfahrt einbiegen und reduzierte die Geschwindigkeit. Ein nachfolgender Autofahrer fuhr deshalb langsamer. Ein herannahender 40-jähriger VW-Fahrer erkannte wohl zu spät, warum die zwei Autos vor ihm so langsam fuhren und überholte. Dabei übersah er, dass das Auto der Abbiegerin bereits quer vor ihm stand und es kam zum Zusammenstoß.

Icon Vergrößern Ein VW hat sich bei einem Unfall vor Dietenheim überschlagen. Foto: Wilhelm Schmid Icon Schließen Schließen Ein VW hat sich bei einem Unfall vor Dietenheim überschlagen. Foto: Wilhelm Schmid

Durch den Aufprall geriet der VW ins Schleudern und überschlug sich. Anschließend kam er auf einem Radweg neben der Landstraße, das andere Auto in der Böschung auf der linken Straßenseite kurz vor einem Baum zum Stehen. Soldaten einer zufällig vorbei kommenden Bundeswehrkolonne leisteten Erste Hilfe, setzten einen Notruf ab und sicherten die Unfallstelle bis zum Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Der VW-Fahrer erlitt durch den Unfall schwere, die Abbiegerin leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide in Kliniken. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos von der Unfallstelle. Die Polizei Ulm-West hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf insgesamt 20.000 Euro.