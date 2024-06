Betreuung, Wirtschaft, Stadtentwicklung: So geht es Dietenheim

Beim Bürgerfest gibt Bürgermeister Christopher Eh eine Übersicht zu laufenden Projekten. Er verrät, wo die Stadt landesweit Spitzenreiter ist.

Dass man in Dietenheim nicht um kreative Ideen im kommunalen Leben verlegen ist, zeigte der Freitagabend: Auf einen inzwischen weithin üblichen Neujahrsempfang im kleinen Kreis hatte man heuer verzichtet und stattdessen zu einem Bürgerfest am Mittsommerabend in die Stadthalle eingeladen, was auch sehr gut in Anspruch genommen wurde. Bürgermeister Christopher Eh nahm wie sonst an Neujahr die Gelegenheit wahr, einen Rechenschaftsbericht zur aktuellen Situation der Stadt vorzutragen. Dabei ließ er einen Rekord der Stadt nicht unerwähnt.

Eh ging von den globalen Herausforderungen aus, die sich auch auf die lokalen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen auswirkten. Deren Bewältigung, so der Bürgermeister, sei dank gemeinsamer Anstrengungen gelungen, sodass Dietenheim sich in zahlreichen Handlungsfeldern weiter entwickelt habe.

Dietenheim bekommt viele Zuschüsse und Fördergelder

Zum ersten Handlungsfeld, der Kleinkinderbetreuung, verwies der Bürgermeister darauf, dass es mit dem Neubau des St.-Josef-Kindergartens und der laufenden Sanierungsplanung für den Kindergarten Don Bosco gelungen sei, die gesetzlich geforderten Ansprüche auf Kindergartenplätze vollumfänglich zu erfüllen. Dafür wurden bereits 5,5 Millionen Euro investiert und für 1,2 weitere Millionen Euro laufen Förderanträge. Eh bestätigte damit den Kommentar eines Gemeinderates aus der Haushaltsberatung, dass Dietenheim bei der Gewinnung von Zuschüssen führend im ganzen Land sei.

Bei den Schulen habe man bereits sieben Millionen Euro investiert und weitere 7,5 Millionen seien im Förderverfahren. Angesichts dessen könnten die Ansprüche auf Ganztagesbetreuung sowie die Modernisierung der Schulinfrastruktur nach großen Anstrengungen erfüllt. Hinzu kommen 1,2 Millionen Euro zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Schul- und Vereinssport durch einen derzeit laufenden Anbau an die Sporthalle.

Christopher Eh: Naturschutz im Amman-Areal als Vorzeigeobjekt

Handel und Gewerbe wurden durch den Ausbau zwei weiterer Gebiete im Süden und im Amann-Areal gefördert, wobei bei Letzterem im Hinblick auf den Naturschutz ein "Vorzeigeobjekt" entstanden sei. Bei der Seniorenarbeit erwähnte Eh das Modellprojekt "Gemeinsam Lebensqualität gestalten" und die Schaffung seniorengerechter Wohnungen.

Der allgemeine Wohnungsbau gehe sowohl mit Einfamilienhäusern als auch im Geschosswohnungsbau gut voran. Bei der Stadtkernsanierung seien deutliche Erfolge sichtbar. Der Bürgermeister verwies darauf, dass das Projekt vom Regierungspräsidium als vorbildlich angesehen werde, weshalb hohe Zuschüsse erzielt würden.

Bürgermeister stellt beim Bürgerabend Projekte und Pläne vor

In Bezug auf den Breitbandausbau, so erklärte der Bürgermeister weiter, habe der freie Markt versagt, weshalb die Stadt schon seit 2017 selbst den Ausbau in die Hand genommen habe. Heuer werden mit 3,5 Millionen Euro die Gewerbegebiete sowie bisher schlecht versorgte Gebiete in Regglisweiler ans städtische Glasfasernetz angeschlossen. Außerdem wird die Digitalisierung der Verwaltung optimiert. Zum Klimaschutz werden die städtischen PV-Anlagen so erweitert, dass dann fünf bis sechs Millionen Kilowattstunden CO 2 -freier Strom jährlich zur Verfügung stehen.

Das mehrfach beratene Solarthermieprojekt wird vorangetrieben, sodass nicht nur die städtischen, sondern auch eine große Reihe privater Gebäude im Stadtkern mit CO 2 -freier Nahwärme versorgt werden. Das neue Hochwasserschutzwehr am Gießenbach hat seine erste Bewährungsprobe vor zwei Wochen bestens bestanden und für Regglisweiler wurde ein Starkregen-Risikomanagement erarbeitet.

Abschließend richtete Bürgermeister Eh Lob und Dankesworte an Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sowie an die städtische Mitarbeiterschaft in Bauhof und Verwaltung, Kinder- und Jugendbetreuung und an alle, die sich in Vereinen und karitativen Organisationen für das Gemeinwohl einsetzen. Mit dem Aufruf: "Lassen Sie uns weiterhin mit Mut und Zuversicht in die Zukunft blicken. Lassen Sie uns gemeinsam anpacken und Dietenheim und Regglisweiler weiter voranbringen!" schloss Eh seinen von der Neujahrs- zur Mittsommernacht-Ansprache umfunktionierten Rechenschaftsbericht.