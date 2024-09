Bundesweiter Warntag: Dietenheim hat die beste Sirene

Die Hochleistungssirene auf dem Turm der Feuerwache in Dietenheim wird wohl beim bundesweiten Warntag am Donnerstag, 12. September, um 11 Uhr am besten in der nahen und weiteren Umgebung zu hören sein.

Bundesweiter Warntag: Hochleistungssirenen in Dietenheim

Vor zwei Jahren wurde ein staatliches Förderprogramm aufgelegt, um für Städte und Gemeinden die Anschaffung neuer Sirenen zu ermöglichen, weil die alten Geräte teilweise schon seit Jahren außer Betrieb gesetzt worden waren. Der Stadt Dietenheim gelang es, aus den schnell vergriffenen Mitteln des Fördertopfes drei Hochleistungssirenen bezuschusst zu bekommen. Diese wurden auf der Feuerwache im Süden der Stadt, auf dem städtischen Bauhof in der nördlichen Königstraße und auf dem Schulhaus in Regglisweiler-Brandenburg installiert. Sie dienen nicht nur der Alarmierung der Feuerwehr, sondern auch der Warnung der Bevölkerung in besonderen Notfällen.

Das Signal wird auch beim Warntag ausgelöst; es ist ein auf- und abschwellender Heulton, der eine Minute lang andauert. Zusätzlich können aus den Lautsprechern der Sirenen Durchsagen mit aktuellen Informationen gegeben werden. Nach dem Signal „Warnung der Bevölkerung“ um 11 Uhr, das vor allem auch bedeutet, dass Rundfunkgeräte eingeschaltet werden sollen, um Nachrichten abzuhören, wird um 11.45 Uhr „Entwarnung“ gegeben, was durch einen einminütigen gleichbleibenden Dauerton signalisiert wird. Der Alarm für die Feuerwehr, zu dem bei hoher Alarmstufe neben den üblichen Funkmeldeempfängern auch ein Sirenensignal ausgelöst wird, besteht dagegen aus drei aufeinander folgenden gleichbleibend hohen Dauertönen innerhalb einer Minute. Am Warntag sind nicht nur die Sirenen zu hören, die Signale werden auch an Smartphones und über Warn-Apps ausgesandt.