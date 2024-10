Chormusical "Martin Luther King“ überzeugt in Dietenheim

Bei der Uraufführung des Chormusicals „Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt“ in der Essener Grugahalle waren im Februar 2019 1200 Sängerinnen und Sänger am Werk. In der Dietenheimer Stadthalle umfasste das Ensemble auf der Bühne „nur“ ein Zehntel an Aktiven, aber man darf davon ausgehen, dass die Wirkung hier kein bisschen geringer war als vor fünf Jahren in Essen.

