Dietenheim

Der Bau des Kindergartens St. Josef in Dietenheim geht voran

Am vergangenen Freitag wurde das Richtfest für den Kindergarten St. Josef in Dietenheim gefeiert.

Plus Der Kindergarten St. Josef in Dietenheim könnte zum Vorzeigeprojekt werden. Jetzt wurde das Richtfest gefeiert. Eröffnet werden soll er im September 2024.

Von Wilhelm Schmid

Für Dietenheims Bürgermeister Christopher Eh war es eine Premiere: Erstmals in seiner elfjährigen Amtszeit durfte er ein Richtfest für einen städtischen Neubau eröffnen. Und er tat das mit sichtlicher Freude. Denn mit dem Neubau der Kindertagesstätte St. Josef in enger Verbindung mit der direkt benachbarten Kita St. Martin wächst offensichtlich ein gelungenes Werk heran. Und das wird es wohl auch in Zukunft bleiben.

