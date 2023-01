Dietenheim

vor 17 Min.

Die Stadt Dietenheim startet mit Zuversicht ins Doppel-Jubiläumsjahr

Erstmals hielt Bürgermeister Christopher Eh seine Rede beim Neujahrsempfang in der Dietenheimer Stadthalle. Im Hintergrund ist das Klarinettenquartett der Stadtkapelle zu sehen.

Plus Bürgermeister Christopher Eh blickt voller Vorfreude auf die Feiern in Dietenheim und Regglisweiler. Auch die Entwicklung der Stadt hebt er positiv hervor.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Mit einem starken Akzent ist das Doppel-Jubiläumsjahr „1050 Jahre Dietenheim – 750 Jahre Regglisweiler“ am ersten Tag des neuen Jahres 2023 eröffnet worden. Zum Neujahrsempfang hatten sich überaus zahlreiche Gäste eingefunden und Bürgermeister Christopher Eh hatte gut daran getan, die Veranstaltung erstmals in der Stadthalle auszurichten. So war einerseits im Hinblick auf die Corona-Lage die Möglichkeit gegeben, bei Bedarf Abstand zu halten. Andererseits hätten die Gäste den Sitzungssaal als bisherigen Veranstaltungsort wohl mindestens doppelt belegen können.

