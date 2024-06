Dietenheim hat erstmals seit mehreren Jahren wieder einen Jungstorch

Einem Drohnenpiloten der Feuerwehr gelingt ein Bild des Storchenküken auf dem Dach des ehemaligen Fuggerschlosses. Ein anderes Jungtier überlebte dagegen nicht.

Vor wenigen Tagen herrschte große Freude bei vielen Tier- und Naturfreunden in Dietenheim: Nach mehreren Jahren Pause hat heuer wieder ein Storchenpaar das Nest auf dem ehemaligen Fuggerschloss an der Ecke Königstraße/Illertisser Straße bezogen. Am vergangenen Donnerstag, als Drohnenpilot Markus Behrendt von der Feuerwehr Dietenheim sein Fluggerät zur Beobachtung losschickte, entdeckte er, dass nach rund einem Monat Brutzeit ein Jungstorch geschlüpft war.

Wer genau hinschaut, entdeckt den Nachwuchs-Adebar als kleines grauweißes Federknäuel vor den roten Beinen eines der beiden Altstörche, die sich den Beobachtungen zufolge fleißig um den Nachwuchs kümmern und sich bei der Versorgung abwechseln. Leider wurde bald danach ein weiteres Storchenbaby tot im Hof gefunden, sodass ursprünglich wohl zwei kleine Störche vorhanden waren, von denen einer vermutlich die unguten Witterungsbedingungen nicht überstanden hat. (wis)