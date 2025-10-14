Dietenheim leuchtet: Königstraße verwandelt sich in eine bunte Festmeile

Am Freitagabend, 17. Oktober, verwandelt sich die Königstraße in Dietenheim wieder in eine Feier- und Event-Meile. „Dietenheim leuchtet“ steht auf dem Programm und garantiert werden auch von der bayerischen Illerseite zahlreiche Besucherinnen und Besucher kommen, um das vielseitige Programm mit all seinen Vorführungen und kulinarischen Spezialitäten zu erleben und zu genießen.

Gerade auch deshalb wird das Programm in einigen Details neu gestaltet. Das Kinderprogramm startet schon um 16 Uhr mit Basteln und Kinderschminken; gleichzeitig gibt es die begehrten Leuchtstäbe und wenig später folgen die ersten Märchen für Kinder. Nach dem Liedvortrag aller Kindergartenkinder um 17 Uhr vor dem Stadtcafé werden die Jüngsten dann mit ihren Eltern in den allgemeinen Trubel entlassen. Dann folgt mit der Jugendkapelle und dem Spielmannszug der Bürgerwehr der Auftakt des umfangreichen Musikprogramms, das von drei Bands, einem DJ und Alphornbläsern gestaltet wird.

Viele hundert Menschen genießen die Stimmung bei "Dietenheim leuchtet" Icon Galerie 27 Bilder Das Publikum ist in der Eventnacht drinnen und draußen unterwegs. Zum Programm gehören Feuershows und eine Laser-Show. Viele Bilder eines gelungenen Abends.

Dietenheim leuchtet: Vielseitiges Programm in der Königstraße

Die Aufführungsorte verteilen sich auf das gesamte Gelände der Königstraße zwischen Illertisser und Wainer Straße. Dort sind mehr als zwanzig Stände von Vereinen sowie Gaststätten bereit, das Publikum mit Speis und Trank verschiedenster Variationen zu versorgen. Das „Gießenleuchten“ der Jugendfeuerwehr mit hunderten schwimmender Lichter sowie die zweifache Vorführung der Feuershow von „Lumen Noctis“ machen abschließend sicherlich wieder großen Effekt. Das genaue Programm sowie der Lageplan sind auf Flyern zu sehen, die in allen Dietenheimer Geschäften ausliegen.