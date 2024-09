Martin-Luther-King-Musical wird in Dietenheim gespielt

Vor 61 Jahren, am 28. August 1963, hielt der schwarze Bürgerrechtler und Baptistenprediger Martin Luther King in Washington vor 250.000 Menschen seine berühmt gewordene Rede, die in dem Satz gipfelte: „I have a dream“ – „Ich habe einen Traum!“. Er meinte damit die Vision vom friedlichen Zusammenleben von Weißen und Afroamerikanern, die im Jahr darauf mit dem „Civil Rights Act“, der gesetzlich verordneten Abschaffung der Rassentrennung in den USA einen ersten Erfolg errang. Die weltbewegende Rede des Bürgerrechtlers wurde zur Vorlage für ein Musical, das im vergangenen Juli am Gymnasium Ochsenhausen mit großem Erfolg aufgeführt wurde und nun in Dietenheim nochmals auf die Bühne kommt.

150 Mitwirkende des Gymnasiums Ochsenhausen in drei Chören, der Theater-AG und einer Big-Band präsentieren das Chor-Musical „Martin Luther King – ein Traum verändert die Welt“ auf Einladung des Handwerker- und Gewerbevereins am Freitag, 4. Oktober und Samstag, 5. Oktober jeweils um 18.30 Uhr in der Stadthalle Dietenheim. Ein „ökumenischer Musical-Gottesdienst“ am Sonntag, 6. Oktober um 10.15 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martinus schließt die Aufführungen ab. Zum Gottesdienst ist der Eintritt frei; Karten für die beiden Musical-Aufführungen gibt es im Vorverkauf bei Getränke-Maier in Regglisweiler und der Donau-Iller-Bank in Dietenheim.