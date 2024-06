Menschen aus Dietenheim und Regglisweiler machen ihre Kreuzchen

In Baden-Württemberg stehen neben der Europawahl auch Gemeinderats- und Kreistagswahlen an. Die Lokale sind am Sonntagvormittag gut besucht.

In Baden-Württemberg und damit auch in Dietenheim und Regglisweiler galt es am Sonntag nicht nur, die Stimmzettel zur Europawahl auszufüllen. Auch Gemeinderats- und Kreistagswahlen standen an. Vor allem die unmittelbar im Ort wohl interessantesten Wahlen zum Gemeinderat dürften dafür gesorgt haben, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Wahlrecht in Anspruch nahmen und dabei dann auch die regionalen und überregionalen Wahlen mit "erledigten".

Die Kabinen in den beiden Dietenheimer Wahllokalen im Rathaus und in der Stadthalle waren im Laufe des Sonntagvormittags stets gut belegt. Zeitweise standen die Wahlberechtigten sogar Schlange vor der Registrierung und Stimmzettelausgabe. So freuten sich die Wahlvorstände, dass doch großes Interesse an der Dreifachwahl zu verzeichnen war. Nachdem die Europawahl zuerst ausgezählt werden muss, werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen wohl erst zu Beginn der neuen Woche bekanntgegeben werden können. (wis)