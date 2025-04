Musizieren ausprobieren bei der musikalischen Rallye der Stadtkapelle Dietenheim

Am Sonntagnachmittag veranstaltete die Stadtkapelle Dietenheim am Vereinsheim eine Musikrallye für Kinder und jung gebliebene Erwachsene. An neun Stationen galt es spannende Rätsel zu lösen und auch Instrumente durfte man ausprobieren. Einmal Saxophon spielen oder auf einem Schlagzeug trommeln? Hier durfte man nach Herzenslust einmal selbst erkunden, welches Instrument am besten zu einem passt.

Musikrallye in Dietenheim: Stadtkapelle begeistert Kinder und Erwachsene

Im Idealfall ist bei den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern da eine neue Leidenschaft für das Musizieren entfacht. Die Stadtkapelle freut sich immer über Zuwachs für die Jugend. Ein Einstieg ist da gar nicht so schwer und schon nach einem Jahr in der Musikschule kann man bei der Jugendkapelle anfangen.

Zum Abschluss des kurzweiligen Nachmittags gaben die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle bei strahlendem Sonnenschein noch ein Ständchen zum Besten. Wer auch nach der Veranstaltung Fragen zur Jugend hat oder gerne einsteigen möchte, kann sich an Ortwin Berschling wenden (Telefon: 0176/42506047).