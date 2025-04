Neuer Kindergarten in Dietenheim wird eingeweiht

Die Stadt Dietenheim hat in den vergangenen Jahren insgesamt zehn Millionen Euro für Neu- und Umbauten von Kindertagesstätten und Schulen investiert. Mit berechtigtem Stolz verwies Bürgermeister Christopher Eh anlässlich der Eröffnung der neu gebauten KiTa St. Josef und des Umbaus mit Erweiterung des direkt benachbarten Kindergartens St. Martin darauf, dass nun jedes Kind in Dietenheim im Alter zwischen einem und sechs Jahren einen Betreuungsplatz in einer der vier Kindertagesstätten findet.

Allein der neue Gebäudekomplex beim Schulzentrum in der Stadtmitte bietet Platz für rund 200 Kinder in neun Gruppen, wobei die beiden Kindergärten St. Josef und St. Martin zwar baulich und durch die gemeinsame Mensa verbunden sind, aber zwei getrennte Einrichtungen mit unterschiedlichen pädagogischen Konzepten darstellen. Bürgermeister, Architekten und Personal zeigten sich hoch erfreut, dass nach der durch einen großen Wasserschaden und dessen Behebung im Vorjahr nun die neuen Gebäude in Betrieb gehen konnten. Unser Bild zeigt eine Gruppe Vorschulkinder, die den Festakt zur Eröffnung abwechselnd mit einem Ensemble der Stadtkapelle mit kleinen Vorträgen und Liedern engagiert mit gestalteten.