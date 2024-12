Traumhaftes Adventskonzert mit dem Chor Vocal Dream

„So soll es sein, so kann es bleiben“ – mit diesem Wunsch des erfolgreichen Pop-Duos Ich+Ich eröffnete der Chor „Vocal Dreams“ aus Schwendi sein vorweihnachtliches Konzert in der gut besuchten Dietenheimer Stadtpfarrkirche St. Martinus. Mit dem Titel war nun nicht gemeint, dass stur alles beim Alten bleiben sollte, sondern, dass Beständigkeit und Beachtung herkömmlicher Werte durchaus ihre Berechtigung haben, wie es Bärbel Röser in ihrer Moderation zu bedenken gab. Auch in den beiden folgenden Coldplay-Hits wurde deutlich, dass der tiefere Sinn der Texte durchaus in ein vorweihnachtliches Konzert passt, und das gilt sowohl für das in „Viva la Vida“ gefeierte neue Leben als auch das Licht der Liebe, wie es in „Fix You“ besungen wird.

