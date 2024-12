Warmherzige Stimmung beim Adventskonzert im Kloster Brandenburg

Beim Adventskonzert in der Klosterkirche von Brandenburg haben die Chorgemeinschaft Frohsinn mit Magda Cerna am Piano sowie der Kinder- und Jugendchor St. Johannes Baptist unter Regina Bailer aus Regglisweiler warmherzige Stimmung verbreitet. Das Harfenspiel von Jonathan Schmitt sowie eine Weihnachtsgeschichte von Helga Wallat ergänzten die mit viel Empathie vorgetragenen Gesangsbeiträge.

Vom gemischten Chor gab es mehrstimmige Adventslieder und froh machende Gospels in Englisch zu hören. Die Kinder begleiteten ihre Auftritte mit Gesten oder schwenkten Leuchtstäbe. Zum „Tutti“ für ein gemeinsames „Leise rieselt der Schnee“ trafen sich alle nochmals auf der Bühne im Altarraum. Das kam so gut an, dass anstelle einer Zugabe auch das überaus zahlreiche Publikum bei der Liedwiederholung mit einstimmte.