Diskussionen über „Investitionen in die Zukunft“: Der Markt Babenhausen macht neue Schulden in Millionenhöhe

Die neuen Schulden stoßen nicht bei allen Marktratsmitgliedern auf Verständnis. Bereits vor einem Monat präsentierte die stellvertretende Kämmerin Corinna Eberhardt erstmals den Haushalt für 2025. Damals wurde noch nicht über die Schulden diskutiert, die gemacht werden sollen. Dieter Miller (Freie Wähler) schlug in der damaligen Sitzung vor, sich zuerst in den Fraktionen zu beraten. Das haben die Freien Wähler in dieser Zeit getan. Armin Schröter (Freie Wähler) verlas in der Sitzung stellvertretend die Position der Fraktion zum Haushaltsplan 2025. Das Ergebnis: Die Freien Wähler stimmen dem Haushalts- und Finanzplan nicht zu.

Dominik Thoma Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87727 Babenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis