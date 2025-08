Vorfreude aufs Unterrother Dorffest: „Zeschd Kartoffelwuschd, dann end Tracht“

Schon über eine Woche wird auf dem Dorffestplatz in Unterroth gewerkelt, auch in die alte Gefriere kehrt Leben ein: Denn am Samstag, 10. August, findet das 46. Dorffest statt. Monate davor wurden Pläne gemacht und Einkaufslisten geschrieben. Bei Isabell Konrad als Vorsitzender der Blaskapelle Unterroth laufen die Fäden von neun Vereinen zusammen. Die letzten Tage vor der großen Schlemmermeile sind dann für die Köchinnen und Köche durchgetaktet, jeder Handgriff sitzt.

Regina Langhans

89299 Unterroth

Dorffest