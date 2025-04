Bellenberger Schützenjugend hat die Nase vorn

Icon Vergrößern Konzentration ist alles. Foto: Lothar Raschke Icon Schließen Schließen Konzentration ist alles. Foto: Lothar Raschke

Alle vier Schützen haben bei der Bezirksmeisterschaft im Lichtgewehrschießen vordere Plätze belegt. Moritz Müller und Lilli Müller haben mit 20 Schuss in der Altersgruppe III (Jahrgang 2015 /2016) hervorragende 172,4 Ringe und 187,7 Ringe geschossen und haben bei den Mädchen und bei den Jungs den ersten Platz belegt. Auch Timo Walter, Jahrgang 2017 Altersgruppe IV, belegte mit 157,2 Ringen in seiner Altersgruppe den ersten Platz. Sophie Brunner belegte in der selben Gruppe bei den Mädchen mit 111,1 den elften Platz.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.