Drei Tage Weinfest auf dem Kirchplatz in der Altstadt von Weißenhorn

Aller guten Dinge sind drei - unter diesem Motto kündigt der Veranstalter „Mahlzeit Events“ das diesjährige Weißenhorner Weinfest an. Denn die „Weinzeit“ findet heuer zum dritten Mal statt, diesmal wieder auf dem Kirchplatz. Weinliebhaberinnen und -liebhaber können sich angesichts der Wetterprognosen auf sonnige, spätsommerliche Tage freuen.

Eröffnet wird das Weinfest am Donnerstag, 18. September, um 17 Uhr. Am Freitag, 19. September, ist von 16 bis 24 Uhr geöffnet, am Samstag, 20. September, von 17 bis 24 Uhr. Den Gästen wird eine Auswahl an erlesenen Weinen angeboten, ihren Hunger können sie an mehreren Essensständen stillen. Sie erwartet nach Angaben des Veranstalters ein Spektrum an Rot-, Weiß- und Roséweinen, die sowohl traditionelle als auch moderne Geschmacksrichtungen abdecken. Eine Live-Band und DJs gestalten das musikalische Rahmenprogramm.

Blasmusikparty und Schützafeschd in Roggenburg-Biberach

Erlesene Tropfen, schwäbische Schmankerl und fröhliche Feierstimmung erwartet die Besucherinnen und Besucher am Wochenende zudem beim Weinfest im Roggenburger Ortsteil Biberach. Der Schützenverein Biberach/Asch richtet dieses am Samstag und Sonntag, 20. und 21. September, im Haus der Vereine, Sonnenstraße 3, aus. Neben Weinen von der Weinhandlung Vollmann aus Illertissen werden dort aber auch Biere der Brauerei Schmid in Biberach ausgeschenkt.

Am Samstagabend (Einlass ab 19 Uhr) beginnt das musikalische Programm mit einer Blasmusikparty mit dem Musikverein Meßhofen, dessen Programm von Polkas über Schlagerhits bis hin zu Rock-Klassikern reicht. Am Sonntag folgt von 11 Uhr an das Schützafeschd mit der Gemeinschaftsjugendkapelle WABBs (bestehend aus den Musikvereinen Wallenhausen, Attenhofen, Bubenhausen, Biberachzell und Stadtkapelle Weißenhorn) für die ganze Familie. (AZ)