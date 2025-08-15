Icon Menü
Dubiose Kammerjäger verlangen 650 Euro für Wespenbekämpfung in Regglisweiler

Dietenheim-Regglisweiler

Dubiose Kammerjäger verlangen 650 Euro für Wespenbekämpfung

Die Polizei Dietenheim ermittelt gegen eine vermeintliche Fachfirma, die Hausbewohner in Regglisweiler abgezockt haben. Das Präsidium gibt einige Ratschläge.
    Bewohner eines Hauses haben im Internet nach einer Firma gesucht, um Wespen beseitigen zu lassen. Die machte nicht viel, stellte aber eine überteuerte Rechnung aus.
    Bewohner eines Hauses haben im Internet nach einer Firma gesucht, um Wespen beseitigen zu lassen. Die machte nicht viel, stellte aber eine überteuerte Rechnung aus. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild)

    Seit Mittwoch ermittelt die Polizei gegen angebliche Kammerjäger nach einer Wespenbekämpfung in Regglisweiler. Hausbewohner beauftragten dort nach Polizeiangaben am Dienstag einen Kammerjäger, weil sie Wespen im Schlafzimmer hatten. Im Internet suchten sie nach einer Firma und riefen diese über eine Handynummer an. Knapp zwei Stunden vor dem eigentlichen Termin standen eine Frau und zwei Männer vor der Tür. In einer rund 30-minütigen Aktion machten sich die unbekannten Männer im Schlafzimmer ans Werk. Sie gaben vor, Öffnungen abgedichtet zu haben. Dafür verlangten die angeblichen Schädlingsbekämpfer ein Vielfaches vom üblichen Preis.

    Der Polizeiposten Dietenheim ermittelt wegen Betrugs

    Rund 650 Euro stellte die unbekannte Frau in Rechnung, obwohl die Arbeiter laut Polizeibericht ohne Schutzausrüstung , ohne Arbeitsgeräte und ohne Materialien vorgingen. Nach Angaben des Hausbewohners wurden keine Öffnungen verschlossen, das Geld wurde aber in bar nach widerwilliger Rechnungsausstellung kassiert. Über Nacht kamen dem Mann Zweifel und er erstattete am Folgetag Anzeige bei der Polizei. Nun ermittelt der Polizeiposten Dietenheim wegen Betrugs.

    Die Polizei rät in solchen Fällen:

    • Achten Sie bei der Auswahl eines Anbieters darauf, dass dieser eine Festnetznummer aus Ihrer Region angibt. Verzichten Sie auf Dienstleister, die nur über eine 0800- oder Handynummer erreichbar sind.
    • Wenn Sie online recherchieren, werfen Sie einen Blick ins Impressum der Website. So erkennen Sie, ob der Anbieter tatsächlich aus Ihrer Nähe kommt.
    • Zahlen Sie nicht direkt vor Ort. Sie haben das Recht, die Rechnung zu überprüfen, bevor Sie etwas begleichen.
    • Zögern Sie nicht, im Zweifelsfall die Polizei einzuschalten - vor allem, wenn Ihnen etwas unseriös erscheint. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

    Weitere Informationen zum Thema Betrug und wie sich davor schützen können, finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ im Internet. (AZ)

