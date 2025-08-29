Ehemaliges Fuggerschloss in Boos kann beim Tag des offenen Denkmals besichtigt werden

Das denkmalgeschützte, ehemalige Fuggerschloss in Boos im Unterallgäu wird in den nächsten Jahren von der JaKo Baudenkmalpflege GmbH aus Rot an der Rot (Kreis Biberach) in Wohn- und Geschäftsräume umgebaut. Wie berichtet, will der indische Investor Joseph George mit der Firma Skyber Aerospace Technologies in den historischen Räumen ein Technologiezentrum für Künstliche Intelligenz (KI) und Luft- und Raumfahrttechnik gründen. Vorab können interessierte Besucherinnen und Besucher bei einer Führung mehr über das Ensemble aus dem 16. Jahrhundert und seine bewegte Geschichte erfahren. Denn die JaKo Baudenkmalpflege beteiligt sich mit dem Großprojekt am Tag des offenen Denkmals, der am Sonntag, 14. September, stattfindet.

Seit 1993 koordiniert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz jährlich bundesweit den Tag des offenen Denkmals, der das Ziel verfolgt, historische Orte für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und Interesse für die Belange der Denkmalpflege zu wecken. Dieses Jahr findet die größte Kulturveranstaltung Deutschlands unter dem Motto „Wert-voll – unbezahlbar oder unersetzlich?“ statt. Mehrere Einrichtungen im Kreis Neu-Ulm sind auch heuer wieder dabei.

Die Führungen durch das Schlossgelände in Boos starten jeweils zur vollen Stunde

Die fünf Gebäudeteile des Schlosses und die Schlosskapelle in Boos werden nach Angaben des Bauunternehmens umfangreich restauriert, wobei die auf die Fugger zurückgehende Kombination aus Wohn-, Wirtschafts- und Sakralgebäuden erhalten bleibt. Der Tag des offenen Denkmals bietet demnach großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern die einmalige Gelegenheit, im Rahmen einer Führung spannende Einblicke in die historischen Gebäude zu erhalten. „Mitarbeitende der JaKo Baudenkmalpflege GmbH führen mit Geschichten und Anekdoten durch das Schloss und erläutern, wie die Anforderungen des Denkmalschutzes mit der geplanten Nutzung als Wohn- und Gewerbestandort in Übereinstimmung gebracht werden“, teilt das Unternehmen mit.

Die Führungen starten jeweils zur vollen Stunde, die erste beginnt um 11 Uhr, die letzte um 16 Uhr. Zur Teilnahme ist festes Schuhwerk notwendig. Die Anmeldung erfolgt am Infostand, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Interessierte unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/denkmal/4c138068-da7c-11ec-956a-960000a15311 im Internet.

Das 1890 als Zimmereibetrieb gegründete Familienunternehmen JaKo Baudenkmalpflege hat sich nach eigenen Angaben mit etwa 140 Beschäftigten als Gesamtdienstleister auf die Sanierung, Restaurierung und Translozierung (Verfahren der Versetzung) historischer Gebäude spezialisiert. Es wird bereits in vierter Generation von den Brüdern Bernd, Martin und Karlheinz Jäger geführt. (AZ)