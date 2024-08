Ein kanadischer Nationalspieler für die Offensive des SSV Ulm 1846 Fußball

Zwei eigene Tore in den ersten drei Saisonspielen – der SSV Ulm 1846 Fußball hat auch in der Offensive noch Luft nach oben und darauf hat der Zweitliga-Aufsteiger kurz vor Ablauf der Wechselfrist reagiert. Vom norwegischen Erstligisten Rosenborg Trondheim kommt Jayden Nelson auf Leihbasis mit einer Kaufoption zu den Spatzen.

Der 21-jährige Kanadier mit jamaikanischem Pass bestritt für Toronto 45 Spiele in der höchsten nordamerikanischen Liga MLS, im Winter 2023 wechselte er nach Trondheim. In 44 Spielen in Norwegen erzielte Nelson acht Tore und bereitete elf Treffer vor. Außerdem hat er fünf Länderspiele für die kanadische Nationalmannschaft gemacht und dabei zweimal getroffen. Der Ulmer Geschäftsführer Markus Thiele begründet die Verpflichtung: „Wir möchten in der Offensive noch variabler werden und brauchen noch mehr Geschwindigkeit. Wir sind überzeugt, dass uns Jayden mit seiner Qualität dabei helfen kann. Er bringt viele Eigenschaften mit, die unserem Spiel guttun werden.“ Nelson selbst verspricht: „Ich werde auf und neben dem Platz mein Bestes geben um gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen erfolgreich zu sein.“