Ein Rundgang durch die Baustelle: Hier entsteht das neue FuggerStadtMuseum in Weißenhorn

Weißenhorn

Die Arbeiten am 18-Millionen-Projekt in Weißenhorn kommen gut voran. Die alte Bausubstanz und Entdeckungen fordern Planer und Handwerker immer wieder heraus.
Von Jens Noll
    Stadtbaumeisterin Claudia Graf-Rembold und Museumsleiter Kai Engelmann geraten beim Rundgang durch die Räume des künftigen Museumskomplexes ins Schwärmen. „Wir bauen für die nächste Generation“, betont Graf-Rembold.
    Stadtbaumeisterin Claudia Graf-Rembold und Museumsleiter Kai Engelmann geraten beim Rundgang durch die Räume des künftigen Museumskomplexes ins Schwärmen. „Wir bauen für die nächste Generation“, betont Graf-Rembold. Foto: Jens Noll

    Von außen erinnert der Gebäudekomplex derzeit an das Werk eines Verpackungskünstlers. Unter der Abdeckung wird fleißig gearbeitet: gemauert, gezimmert, verputzt, Kabel verlegt und noch vieles mehr. Es hat sich schon vieles getan auf der Baustelle im Herzen von Weißenhorn, doch ganz offensichtlich gibt es auch noch sehr viel zu tun, bis das neue Museum nach umfangreicher Sanierung der drei Gebäude eröffnen kann. Die Stadtbaumeisterin Claudia Graf-Rembold und der Museumsleiter Kai Engelmann haben unsere Redaktion auf einen exklusiven Rundgang mitgenommen. Er beginnt dort, wo Besucherinnen und Besucher künftig das „FuggerStadtMuseum“ betreten werden.

