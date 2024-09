Ein Trainerduo bei den Handballerinnen des SC Vöhringen

Die beiden Vöhringer Mannschaften in den Handball-Landesligen befinden sich in den letzten Zügen der Vorbereitung auf die noch in diesem Monat beginnende Saison. Das neue Trainerteam bei den Frauen mit Katharina „Kathi“ Stegmann und Andras Csuka blickt zum Abschluss des Trainingslagers im Karl-Eychmüller-Sportpark optimistisch auf den nahenden Start: „Noch drei Trainingsspiele und ein Pokalspiel, dann kann es losgehen.“

Mit Lina Schiller, Laura Eck, Mara Hilsenbeck, Lea Of und Katharina Hinterkircher wechseln fünf Spielerinnen aus der eigenen A-Jugend in die aktiven Frauenmannschaften des SCV. Zuletzt haben die Vöhringer Frauen eine intensive Vorbereitung absolviert, die geprägt war von Teambuilding und Testspielen. Gegen die höherklassigen Mannschaften TG Biberach (Oberliga Württemberg) und TSV Herrsching (Regionalliga Bayern) setzte es mit 27:28 und 26:18 Niederlagen. Dabei ging es auch bereits darum, die Rückkehrerinnen Katharina Stegmann und Tina Hieber zu integrieren. Stegmann wirkte nach ihrer Babypause schon wieder topfit. Wenn sie mit Handball beschäftigt ist, dann weiß sie den kleinen Sohn in guten Händen bei Ehemann Johannes Stegmann, dem früheren Spieler und Trainer der ersten Männermannschaft des SCV. Abgerundet wurde die Vorbereitung durch einen 33:31- Sieg gegen den Bezirksligisten Ottobeuren, ernst wird es am 20. September mit dem Pokalspiel in Lustenau, ehe dann am 28. September der Punktspiel-Auftakt beim Aufsteiger Weingarten ansteht.

Alexander Henze zurück bei den Handballern des SC Vöhringen

Eher im Stillen dagegen absolviert die Vöhringer Männermannschaft ihre Vorbereitung auf die Saison, die mit fünf Auswärtsspielen in Folge beginnt. Die beiden Trainer Werner Pointinger und Kevin Betz können meist mit der ganzen Mannschaft trainieren. Nach seiner berufsbedingten Pause kehrt Alexander Henze in die erste Mannschaft zurück und wurde von den Trainern zum Kapitän bestimmt. Zuletzt gab es einen Trainingstag mit einem Spiel gegen Gundelfingen, der SCV musste eine knappe Niederlage hinnehmen. Den Auftakt in die Saison bestreiten die Männer am 21. September beim TV Treffelhausen.