Ein unbekannter Gegner für die SGM Senden/Ay

Nach einer ziemlich souveränen Saison in der Kreisliga feierte die SGM Senden-Ay auch einen ansprechenden Start ins Neuland der Fußball-Bezirksliga. Mit acht Punkten aus fünf Spielen liegt der Aufsteiger derzeit auf dem guten sechsten Platz. Am Sonntag (15 Uhr, Illerau) soll im Heimspiel gegen die SGM Rottenacker/Munderkingen ein weiterer Dreier folgen. Die Aufgabe birgt allerdings auch eine große Tücke: Der Gegner rückte aus dem einstigen Bezirk Donau rüber in den reformierten Bezirk Donau-Iller, er stellt somit eine große Unbekannte dar.

„Wir haben noch nie gegen die gespielt und auch sonst noch nicht viel über die gehört. Das ist totales Neuland für uns“, gesteht Simon Fischäß, der Spielertrainer der SGM Senden-Ay. Aktuell liegt die Spielgemeinschaft Rottenacker/Munderkingen punktgleich einen Platz hinter den Illertalern, sie hat aber schon eine Partie mehr ausgetragen. Fischäß fordert: „Wir müssen auch am Sonntag auf unsere Stärken setzen.“ In personeller Hinsicht plagen ihn kaum Sorgen. Lediglich Torjäger Carlos Geric wird fehlen. Dafür ist aber Torhüter Andre Englet zurück an Bord.

Für die Sendener steht der Klassenerhalt im Vordergrund. Fischäß spricht von einer „Zweiklassen-Gesellschaft“ in der Bezirksliga und er sieht diese These durch das aktuelle Tabellenbild unterstrichen. „An der Spitze kämpfen vier Mannschaften um den Aufstieg. Für den Rest wird es spannend“, sagt er. Der Trainer nimmt mit seiner Mannschaft die Herausforderung gerne an. Er will sich so schnell wie möglich aus den unteren Tabellenregionen verabschieden. „Momentan können wir zufrieden sein“, sagt Fischäß. Insgesamt hat sich die Gründung einer Spielgemeinschaft zwischen dem FV Senden und dem FV Ay gelohnt. Das sieht auch der Trainer so: „Mir macht es Spaß. Ich denke, dass das für beide Seiten eine Bereicherung war.“ Das Verhältnis zwischen den beiden Vereinen war über Jahrzehnte von großer Rivalität geprägt. Erste Annäherungsversuche hatte es dennoch bereits in den 90er Jahren gegeben.

SV Offenhausen will den zweiten Sieg

Am Sonntag findet außerdem das Bezirksliga-Spitzenspiel zwischen dem TSV Langenau und der SGM Aufheim/Holzschwang statt. Beide Vereine stellen mit bislang jeweils 22 Treffern die stärksten Angriffsreihen der Liga. Allerdings hat der TSV Langenau im Gegensatz zu der SGM auf der anderen Seite mit 17 Einschlägen den Wert eines potenziellen Absteigers vorzuweisen. Der SV Offenhausen möchte beim SV Ringingen endlich in die Spur finden und seinen zweiten Saisonsieg feiern. Der TSV Neu-Ulm geht trotz der Niederlage im Spitzenspiel in Staig als klarer Favorit in sein Spiel beim TSV Blaustein.