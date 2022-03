Illerberg

18:00 Uhr

Feuerwehrleute aus dem Kreis Neu-Ulm bringen Ausrüstung in die Ukraine

Plus Im Kreis Neu-Ulm wurden Ausrüstungsgegenstände für die Kameraden in der Ukraine gesammelt. Zwei Einsatzkräfte aus Illerberg bringen sie jetzt bis an die Grenze.

Von Wilhelm Schmid

Es ist eine ganz besondere Einsatzfahrt, zu der zwei Feuerwehrkameraden aus Illerberg jetzt aufbrechen: Gemeinsam mit Feuerwehrleuten aus ganz Bayern bringen Bernhard Thalhofer und Wolfgang Langhans jetzt Ausrüstungsgegenstände zu den Einsatzkräften, die in der vom Krieg gebeutelten Ukraine die Stellung halten. Wehren aus dem ganzen Landkreis Neu-Ulm haben dafür zusammengelegt, was sie an Material entbehren können.

