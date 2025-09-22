Teilnehmerrekord! Fast 15.000 Läuferinnen und Läufer sind beim Einstein-Marathon dabei

Mit 3000 Läuferinnen und Läufern hatten die Macher des Einstein-Marathons bei dessen Premiere im Jahr 2005 gerechnet, am Ende waren es doppelt so viele. Über all die Jahre hat sich das Breitensport-Event in Ulm und Neu-Ulm zu einer der größten Laufveranstaltungen im Süden Deutschlands entwickelt. Die Strecke führt durch die Doppelstadt, die Stimmung ist prächtig, an vielen Ecken gibt es Live-Musik. Heuer verzeichnen die Macher einen neuen Teilnehmerrekord: Für die verschiedenen Strecken, die am Sonntag, 28. September, angeboten werden, haben sich bislang fast 15.000 Läuferinnen und Läufer angemeldet. „Die Begeisterung für die Veranstaltung ist auch bei der inzwischen 21. Auflage ungebrochen“, sagt Florian Wacker, der zusammen mit Markus Ebner und der gemeinsamen Sun Sportmanagement GmbH Organisator des Events ist. Auch Dr. Stefan Bill, Vorstandvorsitzender der Sparkasse Ulm, ist die Vorfreude bereits anzumerken. Er schwärmt: „Es gibt keine andere Veranstaltung, die die Stadt dermaßen bevölkert und mit seinem Spirit bereichert.“

