Die Devils Ulm/Neu-Ulm angeln sich Neuzugang mit viel Erfahrung

Plus Der VfE Ulm/Neu-Ulm verpflichtet mit Bohumil Slavicek einen Routinier, um den sich viele Klubs bemüht haben. Das ist auch in andere Hinsicht ein Coup.

Von Marc Sayle

Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Bohumil „Bobby“ Slavicek einen Topstürmer der Bayernliga verpflichtet. Der 32-jährige Tscheche spielte in Deutschland eine Saison beim HC Landsberg und danach sechs Jahre in Miesbach auf höchstem Niveau und erhält demnächst die deutsche Staatsbürgerschaft. VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner freut sich und sagt: „Wir standen mit ihm schon seit Dezember in Kontakt. Beide Seiten streben eine langfristige Zusammenarbeit an und darauf freuen wir uns sehr. Er ist ein sehr guter Spieler, um den sich viele Vereine bemüht haben.“

Slavicek stand schon als Vierjähriger zum ersten Mal auf dem Eis. Nach erfolgreicher Eishockey-Ausbildung bekam er bereits zu U20-Zeiten bei Slavia Prag die Chance, im Seniorenhockey der dritten tschechischen Liga Fuß zu fassen. „Für die erste Mannschaft des HC Slavia Prags auf dem Eis zu stehen, war bislang mein prägendster Moment im Sport“, sagt der 32-Jährige. Was sich im Jahr 2011 als Leihe anbahnte, endete schließlich in einem langjährigen Festvertrag beim Zweitliga-Club HC Most. Dann ging es nach Deutschland.

