Betrunkener beißt Polizistin in Arme und Bein

Auf dem Nachhauseweg von einer Faschingsveranstaltung am Samstagabend wollte eine Polizistin einen körperlichen Streit schlichten. Beim Versuch, einen 23 Jahre alten Aggressor zu fixieren, biss dieser ihr in die Unterarme und in einen Oberschenkel. Auch als eine Streife eintraf, biss und trat der Mann um sich, erwischte aber niemanden.

Aggressiver 23-Jähriger in Unterelchingen: Polizistin attackiert

Der 23-Jährige attackierte zuvor gegen 2.30 Uhr in der Nersinger Straße in Unterelchingen einen Mann, der mit zwei Bekannten nach Hause ging. Das Opfer wurde an der linken Augenbraue verletzt. Anschließend verlor der Aggressor gänzlich die Beherrschung, schrie herum und griff wahllos Personen an, die sich dort befanden. Die Polizeibeamtin ging mit ihren zwei Begleitern dazwischen, versuchte die Streitigkeit zu schlichten und den Mann zu beruhigen. Doch der 23-Jährige wurde nur noch aggressiver und ging auf die Beamtin und ihre Begleiter los.

Letztlich brachte eine Streife ihn zur Polizeidienststelle Neu-Ulm – „unter erheblichen Kraftaufwand“, wie es im Bericht der Polizei heißt. Dort wurde dem Mann Blut abgenommen, weil er Alkohol und Betäunungsmittel konsumiert hatte. Den 23-Jährigen erwarten Strafanzeigen wegen Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs und der Widerstandshandlung gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)