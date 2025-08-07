Abschied von Fabian Weisenberger

Elf Jahre stand Fabian Weisenberger am Pult der Vöhringer Bläserjugend, beliebt und geachtet für seine Musikalität. Jetzt geht er, um sich anderen beruflichen Aufgaben zu widmen. Dafür dankten die Jugendlichen dem 35-Jährigen beim Abschiedskonzert im Kulturzentrum, man habe sehr viel gelernt, sagten Nina Seemann und Florin Hartmann beim Abschlusskonzert. Nachfolgerin am Dirigentenpult der Bläserjugend ist künftig Leonie Gorgiev, eine gebürtige Schwäbin aus Wullenstetten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!