Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Elf Jahre am Pult der Vöhringer Bläserjugend.

Vöhringen

Abschied von Fabian Weisenberger

Abschiedskonzert im Kulturzentrum.
Von Ursula Katharina Balken
    • |
    • |
    • |
    Nina Seemann (links) und Florin Hartmann (rechts) beim Abschlusskonzert.
    Nina Seemann (links) und Florin Hartmann (rechts) beim Abschlusskonzert. Foto: Ursula Katharina Balken

    Elf Jahre stand Fabian Weisenberger am Pult der Vöhringer Bläserjugend, beliebt und geachtet für seine Musikalität. Jetzt geht er, um sich anderen beruflichen Aufgaben zu widmen. Dafür dankten die Jugendlichen dem 35-Jährigen beim Abschiedskonzert im Kulturzentrum, man habe sehr viel gelernt, sagten Nina Seemann und Florin Hartmann beim Abschlusskonzert. Nachfolgerin am Dirigentenpult der Bläserjugend ist künftig Leonie Gorgiev, eine gebürtige Schwäbin aus Wullenstetten.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden