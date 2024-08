Elias Wekemann vom SV Tiefenbach droht eine lange Pause

Eine genaue Diagnose gibt es zwar noch nicht, aber trotzdem steht fest: Es hat Elias Wekemann schlimm erwischt im Spiel der Fußball-Kreisliga A 3 am vergangenen Sonntag in Bellenberg. Vereinschef Winfried Klöckler befürchtet, dass der Sturmführer des SV Tiefenbach mindestens für die Vorrunde, schlimmstenfalls sogar für den kompletten Rest der Saison ausfällt. Der Tiefenbacher Kapitän und Torjäger hatte sich bei einem Laufduell so schwer verletzt, dass er von Spielern beider Mannschaften vom Platz getragen und später ins Krankenhaus gebracht wurde.

Elias Wekemann ist die Tormaschine des SV Tiefenbach. Schon in der vergangenen Saison traf der 28-Jährige für seinen Verein 28 Mal bei 20 Einsätzen. Eine beeindruckende Quote. In der neuen Spielzeit sorgte er quasi im Alleingang für den gelungenen Saisonauftakt seiner Tiefenbacher. Wekemann erzielte beim 4:3-Heimsieg gegen Gerlenhofen alle vier Treffer. Am Sonntag in Bellenberg verwandelte er vor seiner Verletzung noch einen Elfer zur 1:0-Führung für die Tiefenbacher, die am Ende mit 4:0 gewannen.

Elias Wekemann ist ein Urgestein des SV Tiefenbach

Elias Wekemann ist ein Ur-Tiefenbacher. Er hat 217 Spiele für seinen Verein bestritten und dabei 135 Tore erzielt. Sein Ausfall ist ein herber Verlust für eine Mannschaft, die in dieser Liga so gut wie immer zu den Meisterschaftskandidaten gehört. Vereinschef Klöckler sagt: „So einen Mann kann auf und neben dem Feld kein Verein ersetzen.“