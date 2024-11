Unfall in Baustelle: Auto fängt sofort Feuer

Bei einem schweren Unfall am späten Samstagnachmittag wurden in Engishausen (Gemeinde Egg an der Günz) zwei Männer schwer verletzt. Sie waren durch eine Baustelle gerast.

Der 29-jährige Fahrer eines Audi A3 war mit seinem etwa gleichaltrigen Beifahrer kurz nach 16 Uhr auf der Staatsstraße 2020 in Richtung Babenhausen unterwegs. Das Fahrzeug war wegen deutlich zu hoher Geschwindigkeit bereits in Egg mehreren Personen aufgefallen. Im nördlich davon gelegenen Ortsteil Engishausen ist die Ortdurchfahrt schon seit Längerem wegen diverser Leitungsbauarbeiten gesperrt; eine Umleitung ist ausgeschildert und die Staatstraße ist im Ort nur für Anlieger befahrbar.

Ungebremst gegen den Bagger

Der 29-Jährige raste jedoch mit seinem Audi nach Darstellung der Polizei offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Baustelle. Gegenüber dem historischen Zehentstadel mitten im Dorf war ein großer Bagger an der rechten Straßenseite abgestellt. Der Wagen der beiden jungen Männer krachte nach Polizeiangaben ungebremst auf das Räumschild des Baggers, wobei der Audi stark beschädigt wurde und es im Motorraum zu brennen begann. Durch den Aufprall aufgeschreckt, kamen sofort mehrere Anwohner und Unfallzeugen hinzu, die das Feuer mit Pulverlöschern bekämpften, gleichzeitig die beiden Autoinsassen aus dem Fahrzeug befreiten und einen Notruf absetzten. Daraufhin wurden die Feuerwehren Engishausen, Egg und Babenhausen alarmiert. Die Nachbarwehren brauchten jedoch nicht mehr einzugreifen, da die örtlichen Feuerwehrleute unter Einsatzleitung von Kommandant Fabian Stölzle die Lage bereits kurz nach ihrem Eintreffen im Griff hatten.

Welche Rolle spielt der Alkohol beim Unfall?

Sie leuchteten die Einsatzstelle aus, sicherten sie ab und waren später bei den Aufräumungsarbeiten behilflich. Der Rettungsdienst kam mit zwei Fahrzeugen, versorgte die beiden Unfallopfer und lieferte diese mit schweren, jedoch nach Polizeiangaben nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in Kliniken ein. Ob eine Beeinflussung der beiden Personen durch Alkohol eine Rolle spielt, wird von der Polizei erst noch ermittelt, da an der Unfallstelle kein entsprechender Test möglich war. Am Audi entstand offensichtlich Totalschaden; der Bagger blieb augenscheinlich unbeschädigt. Nach zwei Stunden konnte die Straße wieder für den Anliegerverkehr freigegeben werden.