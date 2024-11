Für Siegfried Müller ist Holz viel mehr als Material zum Heizen

Ob als Bäume im Wald, gestapelt in Gärten und vor Häusern oder auch schon gespalten vor dem Kamin. Holz ist in den unterschiedlichsten Größen und Formen zu finden. Für Siegfried Müller ist es viel mehr als Heizmaterial. In manchen Stämmen oder Scheiten aus Buchen- und Eichenholz erkennt er besondere Strukturen und Formen. „Wenn ich das jeweilige Stück bekomme, kann ich meiner Fantasie freien Lauf lassen“, sagt er. Mit der Motorsäge, Schleifmaschine und Stemmeisen fertigt er Skulpturen in den unterschiedlichsten Größen. Bei einer Ausstellung im Babenhauser Barockstüble gibt der Greimeltshofer am Wochenende Einblicke in sein künstlerisches Schaffen.

Claudia Bader Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Siegfried Müller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Babenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis