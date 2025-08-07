Drei Herrenstetter Schützen qualifizieren sich für Deutsche Meisterschaft

Auch in diesem Jahr war der Schützenverein Herrenstetten wieder erfolgreich bei der Bayerischen Meisterschaft vertreten – gleich drei unserer Schützen konnten sich mit beeindruckenden Leistungen behaupten und für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren.

Alisia Trautwein sichert sich den 14. Platz.

In der Klasse Schüler weiblich erzielte Alisia Trautwein ein beachtliches Ergebnis von 200,1 Ringen und sicherte sich damit den 14. Platz unter starker Konkurrenz. Ihre ruhige Hand und der klare Fokus zahlten sich aus – ein tolles Resultat für die junge Nachwuchsschützin.

Fabian Haak solo und mit der Mannschaft stark.

In der Juniorenklasse männlich 1 erreichte Fabian Haak ein starkes Ergebnis von 398,1 Ringen und belegte damit den 24. Platz. Außerdem kam er mit der Mannschaft auf den achten Platz. Auch Rolf Salm konnte in der Klasse Herren 3 mit 394,0 Ringen und dem 42. Platz zeigen, dass er zur bayerischen Spitze gehört. Sein Ergebnis unterstreicht die Konstanz und Leistungsfähigkeit der erfahrenen Herrenstetter Schützen. Mit diesen durchweg starken Leistungen haben sich alle drei für die Deutsche Meisterschaft Ende August qualifiziert – ein besonderer Erfolg für den Verein und ein großer Ansporn für den weiteren sportlichen Weg.

