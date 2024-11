Einbrecher entwenden Arzneimittel aus Sendener Arztpraxis

In Senden haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche in eine Arztpraxis eingebrochen. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat in der Nacht vom 13. auf den 14. November zwischen 21 und 7.50 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich laut Polizei durch das Aufhebeln einer Zugangstür Zutritt zu einer Arztpraxis in der Innenstadt. Sie entwendeten einen fest verschraubten Tresor, in dem sich Arzneimittel im Wert von 100 Euro befanden.

Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm und der Polizeistation Senden führten die Ermittlungen am Tatort durch. Anschließend konnte die Praxis ihren Betrieb wieder aufnehmen. (AZ)