Von Vietnam ins Allgäu: Darum absolvieren fünf Frauen eine Pflegeausbildung in Babenhausen

Anfang Juni steigt Le Thi Thu in Vietnam in einen Flieger. Als sie in Deutschland wieder aussteigt, fällt ihr vor allem eines auf: „Es war kalt. Ich bin eigentlich ein tropisches Klima gewohnt.“ Ursprünglich kommt die 23-Jährige aus der Nähe der Halong-Bucht im Nordosten Vietnams. In ihrer Heimat träumen so manche deutsche Rucksackreisende von einem Aussteigerleben. Sie selbst hat sich hingegen für ein Landleben im Allgäu entschieden. Gemeinsam mit vier weiteren Frauen aus Vietnam hat Le Thi Thu am 1. September eine Ausbildung zur Pflegefachfrau in Babenhausen begonnen. Nicht nur für sie ist das eine Chance.

